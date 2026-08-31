Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index-Performance im Fokus
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31.08.2026 17:58:29
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone
Am Montag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,23 Prozent leichter bei 3 328,25 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 3 335,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 335,76 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 327,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 363,45 Einheiten.
ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 3 181,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 039,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 2 304,45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 25,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 363,45 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 2,56 Prozent auf 2,40 EUR), OMV (+ 2,39 Prozent auf 68,50 EUR), Vienna Insurance (+ 2,12 Prozent auf 72,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,96 Prozent auf 31,25 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,89 Prozent auf 54,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen STRABAG SE (-4,74 Prozent auf 94,50 EUR), AMAG (-3,57 Prozent auf 27,00 EUR), PORR (-3,25 Prozent auf 37,25 EUR), DO (-2,87 Prozent auf 203,00 EUR) und Semperit (-2,02 Prozent auf 16,95 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 559 742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
2026 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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