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Index-Performance im Fokus 31.08.2026 17:58:29

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone

Das machte das Börsenbarometer in Wien am Montag zum Handelsende.

Am Montag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,23 Prozent leichter bei 3 328,25 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 3 335,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 335,76 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 327,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 363,45 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 3 181,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 039,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 2 304,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 25,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 363,45 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 2,56 Prozent auf 2,40 EUR), OMV (+ 2,39 Prozent auf 68,50 EUR), Vienna Insurance (+ 2,12 Prozent auf 72,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,96 Prozent auf 31,25 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,89 Prozent auf 54,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen STRABAG SE (-4,74 Prozent auf 94,50 EUR), AMAG (-3,57 Prozent auf 27,00 EUR), PORR (-3,25 Prozent auf 37,25 EUR), DO (-2,87 Prozent auf 203,00 EUR) und Semperit (-2,02 Prozent auf 16,95 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 559 742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 27,00 -3,57% AMAG
DO & CO 203,00 -2,87% DO & CO
Erste Group Bank AG 121,30 -1,86% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 54,00 1,89% Flughafen Wien AG
Marinomed Biotech AG 4,40 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 68,50 2,39% OMV AG
PORR AG 37,25 -3,25% PORR AG
Schoeller-Bleckmann 31,25 1,96% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 16,95 -2,02% Semperit AG Holding
STRABAG SE 94,50 -4,74% STRABAG SE
Vienna Insurance 72,20 2,12% Vienna Insurance
Wolford AG 2,40 2,56% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,02 -1,71% ZUMTOBEL AG

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