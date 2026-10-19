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ATX Prime-Performance im Blick 19.10.2026 17:58:58

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss leichter.

Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,77 Prozent tiefer bei 3 194,93 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 3 219,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 219,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 219,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 171,06 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der ATX Prime 3 330,07 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 136,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 2 287,87 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AMAG (+ 4,01 Prozent auf 31,10 EUR), Polytec (+ 1,70 Prozent auf 5,98 EUR), Semperit (+ 1,55 Prozent auf 19,60 EUR), OMV (+ 0,88 Prozent auf 74,40 EUR) und Frequentis (+ 0,63 Prozent auf 64,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen CA Immobilien (-3,23 Prozent auf 20,95 EUR), Rosenbauer (-3,15 Prozent auf 61,40 EUR), BAWAG (-2,79 Prozent auf 163,60 EUR), Warimpex (-2,24 Prozent auf 0,48 EUR) und Lenzing (-2,23 Prozent auf 10,52 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 428 725 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,768 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,50 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 31,10 4,01% AMAG
BAWAG 163,60 -2,79% BAWAG
CA Immobilien 20,95 -3,23% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 110,30 0,18% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 -1,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 64,30 0,63% Frequentis
Lenzing AG 10,52 -2,23% Lenzing AG
OMV AG 74,40 0,88% OMV AG
Polytec 5,98 1,70% Polytec
Rosenbauer 61,40 -3,15% Rosenbauer
Semperit AG Holding 19,60 1,55% Semperit AG Holding
Warimpex 0,48 -2,24% Warimpex

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ATX Prime 3 194,93 -0,77%

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