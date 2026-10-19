Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone

Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,77 Prozent tiefer bei 3 194,93 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 3 219,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 219,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 219,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 171,06 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der ATX Prime 3 330,07 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 136,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 2 287,87 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AMAG (+ 4,01 Prozent auf 31,10 EUR), Polytec (+ 1,70 Prozent auf 5,98 EUR), Semperit (+ 1,55 Prozent auf 19,60 EUR), OMV (+ 0,88 Prozent auf 74,40 EUR) und Frequentis (+ 0,63 Prozent auf 64,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen CA Immobilien (-3,23 Prozent auf 20,95 EUR), Rosenbauer (-3,15 Prozent auf 61,40 EUR), BAWAG (-2,79 Prozent auf 163,60 EUR), Warimpex (-2,24 Prozent auf 0,48 EUR) und Lenzing (-2,23 Prozent auf 10,52 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 428 725 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,768 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,50 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at