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Kursverlauf 29.06.2026 17:58:55

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX Prime gab sich am Montag schwächer.

Am Montag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,84 Prozent schwächer bei 3 125,77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 3 153,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 152,29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 107,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 157,47 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der ATX Prime mit 3 039,39 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 2 618,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 2 220,29 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17,59 Prozent nach oben. 3 243,92 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 5,20 Prozent auf 0,53 EUR), Wolford (+ 2,61 Prozent auf 2,36 EUR), Addiko Bank (+ 1,48 Prozent auf 27,50 EUR), Rosenbauer (+ 1,35 Prozent auf 60,00 EUR) und UBM Development (+ 0,88 Prozent auf 17,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wienerberger (-4,57 Prozent auf 22,56 EUR), voestalpine (-3,39 Prozent auf 40,44 EUR), Frequentis (-2,37 Prozent auf 61,80 EUR), Andritz (-2,21 Prozent auf 75,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,06 Prozent auf 75,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 297 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Mit 8,39 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Andritz AG 75,10 -2,21% Andritz AG
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Frequentis 61,80 -2,37% Frequentis
Mayr-Melnhof Karton AG 75,90 -2,06% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 54,05 -0,09% OMV AG
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voestalpine AG 40,44 -3,39% voestalpine AG
Warimpex 0,53 5,20% Warimpex
Wienerberger AG 22,56 -4,57% Wienerberger AG
Wolford AG 2,36 2,61% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 125,77 -0,84%

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