Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Montag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,84 Prozent schwächer bei 3 125,77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 3 153,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 152,29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 107,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 157,47 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der ATX Prime mit 3 039,39 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 2 618,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 2 220,29 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17,59 Prozent nach oben. 3 243,92 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 5,20 Prozent auf 0,53 EUR), Wolford (+ 2,61 Prozent auf 2,36 EUR), Addiko Bank (+ 1,48 Prozent auf 27,50 EUR), Rosenbauer (+ 1,35 Prozent auf 60,00 EUR) und UBM Development (+ 0,88 Prozent auf 17,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wienerberger (-4,57 Prozent auf 22,56 EUR), voestalpine (-3,39 Prozent auf 40,44 EUR), Frequentis (-2,37 Prozent auf 61,80 EUR), Andritz (-2,21 Prozent auf 75,10 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,06 Prozent auf 75,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 297 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Mit 8,39 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at