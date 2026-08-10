Polytec Aktie
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
|Wiener Börse-Handel im Blick
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10.08.2026 15:58:46
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime fällt am Nachmittag
Am Montag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent tiefer bei 3 276,42 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 3 277,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 277,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 268,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 287,51 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Stand von 3 189,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2 910,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 2 358,81 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,26 Prozent. 3 337,77 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,65 Prozent auf 147,40 EUR), OMV (+ 1,91 Prozent auf 64,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 24,60 EUR), Telekom Austria (+ 1,41 Prozent auf 10,10 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,30 Prozent auf 4,66 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-12,96 Prozent auf 4,70 EUR), ZUMTOBEL (-3,71 Prozent auf 3,89 EUR), Polytec (-2,07 Prozent auf 4,74 EUR), FACC (-1,66 Prozent auf 16,54 EUR) und Österreichische Post (-1,62 Prozent auf 30,30 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 169 385 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46,614 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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