12.02.2026 12:27:08
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent leichter bei 2 873,16 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 2 883,18 Punkten, nach 2 883,30 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 896,54 Punkte, das Tagestief hingegen 2 870,45 Zähler.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 701,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 448,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 982,84 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,09 Prozent aufwärts. Bei 2 896,54 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 7,26 Prozent auf 202,50 EUR), Flughafen Wien (+ 1,86 Prozent auf 54,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,74 Prozent auf 35,10 EUR), Semperit (+ 1,52 Prozent auf 13,40 EUR) und FACC (+ 1,40 Prozent auf 11,56 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-6,29 Prozent auf 2,98 EUR), Marinomed Biotech (-3,65 Prozent auf 17,15 EUR), Addiko Bank (-3,40 Prozent auf 25,60 EUR), Verbund (-2,97 Prozent auf 60,50 EUR) und Palfinger (-2,31 Prozent auf 38,10 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 347 726 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,826 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
