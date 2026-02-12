Semperit Aktie

Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime aktuell 12.02.2026 12:27:08

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach

Der ATX Prime notiert am Donnerstag im negativen Bereich.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent leichter bei 2 873,16 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 2 883,18 Punkten, nach 2 883,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 896,54 Punkte, das Tagestief hingegen 2 870,45 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 701,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 448,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 982,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,09 Prozent aufwärts. Bei 2 896,54 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 7,26 Prozent auf 202,50 EUR), Flughafen Wien (+ 1,86 Prozent auf 54,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,74 Prozent auf 35,10 EUR), Semperit (+ 1,52 Prozent auf 13,40 EUR) und FACC (+ 1,40 Prozent auf 11,56 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-6,29 Prozent auf 2,98 EUR), Marinomed Biotech (-3,65 Prozent auf 17,15 EUR), Addiko Bank (-3,40 Prozent auf 25,60 EUR), Verbund (-2,97 Prozent auf 60,50 EUR) und Palfinger (-2,31 Prozent auf 38,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 347 726 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,826 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palfinger AG

mehr Nachrichten