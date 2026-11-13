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Kursverlauf 13.11.2026 17:58:32

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime sank am Abend.

Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent tiefer bei 3 261,14 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,039 Prozent tiefer bei 3 276,06 Punkten, nach 3 277,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3 290,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 258,35 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 3,23 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 3 252,82 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 13.08.2026, mit 3 314,07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 435,77 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,68 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,82 Prozent auf 76,60 EUR), Polytec (+ 2,44 Prozent auf 4,19 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,31 Prozent auf 123,40 EUR), Telekom Austria (+ 0,79 Prozent auf 8,91 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,77 Prozent auf 3,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Rosenbauer (-4,61 Prozent auf 58,00 EUR), UBM Development (-3,32 Prozent auf 14,55 EUR), voestalpine (-3,28 Prozent auf 36,56 EUR) und Frequentis (-2,76 Prozent auf 63,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 646 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,837 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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AT & S (AT&S) 123,40 1,31% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 115,90 -0,52% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,40 0,32% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 63,30 -2,76% Frequentis
Mayr-Melnhof Karton AG 76,60 2,82% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 73,35 0,69% OMV AG
Polytec 4,19 2,44% Polytec
Rosenbauer 58,00 -4,61% Rosenbauer
Telekom Austria AG 8,91 0,79% Telekom Austria AG
UBM Development AG 14,55 -3,32% UBM Development AG
voestalpine AG 36,56 -3,28% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,45 0,43% Wienerberger AG
Wolford AG 2,00 -8,26% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,95 0,77% ZUMTOBEL AG

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