ATX Prime
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13.11.2026 17:58:32
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent tiefer bei 3 261,14 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,039 Prozent tiefer bei 3 276,06 Punkten, nach 3 277,33 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3 290,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 258,35 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 3,23 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 3 252,82 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 13.08.2026, mit 3 314,07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 435,77 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,68 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,82 Prozent auf 76,60 EUR), Polytec (+ 2,44 Prozent auf 4,19 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,31 Prozent auf 123,40 EUR), Telekom Austria (+ 0,79 Prozent auf 8,91 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,77 Prozent auf 3,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Rosenbauer (-4,61 Prozent auf 58,00 EUR), UBM Development (-3,32 Prozent auf 14,55 EUR), voestalpine (-3,28 Prozent auf 36,56 EUR) und Frequentis (-2,76 Prozent auf 63,30 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 646 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,837 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|123,40
|1,31%
|Erste Group Bank AG
|115,90
|-0,52%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,40
|0,32%
|Frequentis
|63,30
|-2,76%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|76,60
|2,82%
|OMV AG
|73,35
|0,69%
|Polytec
|4,19
|2,44%
|Rosenbauer
|58,00
|-4,61%
|Telekom Austria AG
|8,91
|0,79%
|UBM Development AG
|14,55
|-3,32%
|voestalpine AG
|36,56
|-3,28%
|Wienerberger AG
|16,45
|0,43%
|Wolford AG
|2,00
|-8,26%
|ZUMTOBEL AG
|3,95
|0,77%
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|3 261,14
|-0,49%
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