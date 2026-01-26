CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

Kursentwicklung 26.01.2026 09:29:20

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Das macht der ATX Prime.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent auf 2 736,46 Punkte zurück. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,017 Prozent leichter bei 2 740,14 Punkten, nach 2 740,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 740,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 724,72 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 604,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 331,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 917,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,95 Prozent nach oben. Bei 2 757,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 5,56 Prozent auf 3,04 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,11 Prozent auf 41,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,47 Prozent auf 55,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,35 Prozent auf 6,00 EUR) und CA Immobilien (+ 1,05 Prozent auf 24,92 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Palfinger (-2,57 Prozent auf 36,05 EUR), DO (-1,25 Prozent auf 198,00 EUR), OMV (-1,20 Prozent auf 49,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,03 Prozent auf 96,00 EUR) und voestalpine (-0,89 Prozent auf 39,96 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 875 Aktien gehandelt. Mit 41,865 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

mehr Analysen
05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
