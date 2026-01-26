CPI Europe Aktie
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent auf 2 736,46 Punkte zurück. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,017 Prozent leichter bei 2 740,14 Punkten, nach 2 740,61 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 740,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 724,72 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 604,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 331,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 917,44 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,95 Prozent nach oben. Bei 2 757,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 5,56 Prozent auf 3,04 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,11 Prozent auf 41,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,47 Prozent auf 55,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,35 Prozent auf 6,00 EUR) und CA Immobilien (+ 1,05 Prozent auf 24,92 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Palfinger (-2,57 Prozent auf 36,05 EUR), DO (-1,25 Prozent auf 198,00 EUR), OMV (-1,20 Prozent auf 49,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,03 Prozent auf 96,00 EUR) und voestalpine (-0,89 Prozent auf 39,96 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 875 Aktien gehandelt. Mit 41,865 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
