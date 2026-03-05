Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit Abgaben

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,39 Prozent tiefer bei 2 703,09 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,044 Prozent stärker bei 2 742,35 Punkten, nach 2 741,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 762,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 695,26 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 4,77 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 2 801,53 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2025, den Wert von 2 525,91 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 2 128,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,69 Prozent. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AMAG (+ 4,00 Prozent auf 28,60 EUR), Wolford (+ 2,74 Prozent auf 3,00 EUR), Frequentis (+ 1,96) Prozent auf 73,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,48 Prozent auf 34,25 EUR) und CPI Europe (+ 1,47 Prozent auf 15,89 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Andritz (-5,56 Prozent auf 67,05 EUR), AT S (AT&S) (-4,74 Prozent auf 47,25 EUR), Marinomed Biotech (-4,23 Prozent auf 17,00 EUR), Palfinger (-3,16 Prozent auf 35,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,61 Prozent auf 93,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 528 433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,263 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

