Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
05.03.2026
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit Abgaben
Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,39 Prozent tiefer bei 2 703,09 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,044 Prozent stärker bei 2 742,35 Punkten, nach 2 741,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 762,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 695,26 Zählern.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 4,77 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 2 801,53 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2025, den Wert von 2 525,91 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 2 128,66 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,69 Prozent. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AMAG (+ 4,00 Prozent auf 28,60 EUR), Wolford (+ 2,74 Prozent auf 3,00 EUR), Frequentis (+ 1,96) Prozent auf 73,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,48 Prozent auf 34,25 EUR) und CPI Europe (+ 1,47 Prozent auf 15,89 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Andritz (-5,56 Prozent auf 67,05 EUR), AT S (AT&S) (-4,74 Prozent auf 47,25 EUR), Marinomed Biotech (-4,23 Prozent auf 17,00 EUR), Palfinger (-3,16 Prozent auf 35,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,61 Prozent auf 93,30 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 528 433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 37,263 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Analysen zu Marinomed Biotech AG
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,60
|4,00%
|Andritz AG
|67,05
|-5,56%
|AT & S (AT&S)
|47,25
|-4,74%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,89
|1,47%
|Erste Group Bank AG
|96,80
|-1,83%
|Frequentis
|73,00
|1,96%
|Marinomed Biotech AG
|17,00
|-4,23%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|93,30
|-2,61%
|OMV AG
|56,20
|0,99%
|Österreichische Post AG
|34,25
|1,48%
|Palfinger AG
|35,20
|-3,16%
|Raiffeisen
|38,78
|-1,22%
|Wolford AG
|3,00
|2,74%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 703,09
|-1,39%
Börse aktuell - Live Ticker
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.