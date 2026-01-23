Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime liegt am Freitagnachmittag im Minus

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent tiefer bei 2 742,73 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 2 752,18 Punkten, nach 2 752,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 757,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 740,59 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,16 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 23.12.2025, einen Stand von 2 604,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 334,04 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 23.01.2025, einen Stand von 1 910,98 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,18 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 757,69 Punkte. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell OMV (+ 1,91 Prozent auf 50,10 EUR), FACC (+ 1,77 Prozent auf 11,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,57 Prozent auf 3,57 EUR), Semperit (+ 0,79 Prozent auf 12,70 EUR) und CA Immobilien (+ 0,74 Prozent auf 24,66 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-3,36 Prozent auf 2,88 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR), Addiko Bank (-2,44 Prozent auf 24,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,32 Prozent auf 5,90 EUR) und Vienna Insurance (-2,13 Prozent auf 64,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 266 107 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,544 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at