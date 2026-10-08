Wolford Aktie

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WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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Index-Performance im Fokus 08.10.2026 17:58:56

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus

Der ATX Prime zeigte sich am Abend leichter.

Am Donnerstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,79 Prozent auf 3 219,02 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,215 Prozent auf 3 237,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 244,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 194,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 237,94 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,31 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der ATX Prime auf 3 390,37 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 3 137,50 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 2 350,06 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,10 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 3,99 Prozent auf 31,25 EUR), Verbund (+ 3,01 Prozent auf 65,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 74,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,04 Prozent auf 29,25 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,91 Prozent auf 221,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-16,64 Prozent auf 10,42 EUR), Wolford (-5,31 Prozent auf 2,14 EUR), Raiffeisen (-3,29 Prozent auf 55,85 EUR), Semperit (-3,28 Prozent auf 19,15 EUR) und FACC (-2,93 Prozent auf 13,90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 691 435 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,177 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 215,00 -2,93% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 108,60 -0,09% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,00 0,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 14,14 1,73% FACC AG
Lenzing AG 10,50 0,77% Lenzing AG
OMV AG 71,95 -2,90% OMV AG
PORR AG 30,05 -3,84% PORR AG
Raiffeisen 55,75 -0,18% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 29,20 -0,17% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 18,60 -2,87% Semperit AG Holding
Verbund AG 64,90 -0,15% Verbund AG
Wolford AG 2,22 3,74% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 212,80 -0,19%

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