Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|Index-Performance im Fokus
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08.10.2026 17:58:56
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus
Am Donnerstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,79 Prozent auf 3 219,02 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,215 Prozent auf 3 237,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 244,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 194,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 237,94 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,31 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der ATX Prime auf 3 390,37 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 3 137,50 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 2 350,06 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,10 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 3,99 Prozent auf 31,25 EUR), Verbund (+ 3,01 Prozent auf 65,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 74,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,04 Prozent auf 29,25 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,91 Prozent auf 221,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-16,64 Prozent auf 10,42 EUR), Wolford (-5,31 Prozent auf 2,14 EUR), Raiffeisen (-3,29 Prozent auf 55,85 EUR), Semperit (-3,28 Prozent auf 19,15 EUR) und FACC (-2,93 Prozent auf 13,90 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 691 435 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,177 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Wolford AG
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17:58
|Wiener Börse-Handel ATX Prime sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
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15:58
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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12:27
|Freundlicher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
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09:28
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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08.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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08.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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08.10.26
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Wolford AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|10.12.15
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.16
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.09.16
|Wolford verkaufen
|Erste Group Bank
|22.07.16
|Wolford Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.03.16
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.04.16
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.15
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|215,00
|-2,93%
|Erste Group Bank AG
|108,60
|-0,09%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,00
|0,69%
|FACC AG
|14,14
|1,73%
|Lenzing AG
|10,50
|0,77%
|OMV AG
|71,95
|-2,90%
|PORR AG
|30,05
|-3,84%
|Raiffeisen
|55,75
|-0,18%
|Schoeller-Bleckmann
|29,20
|-0,17%
|Semperit AG Holding
|18,60
|-2,87%
|Verbund AG
|64,90
|-0,15%
|Wolford AG
|2,22
|3,74%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 212,80
|-0,19%
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