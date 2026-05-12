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Index-Performance 12.05.2026 12:27:10

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime sackt am Mittag ab

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime sackt am Mittag ab

Der ATX Prime zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,56 Prozent leichter bei 2 918,77 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 2 935,51 Punkten in den Handel, nach 2 935,32 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 935,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 898,80 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 2 877,67 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 2 838,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 210,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 2,40 Prozent auf 94,00 EUR), AMAG (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), OMV (+ 1,75) Prozent auf 61,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,02 Prozent auf 34,70 EUR) und Marinomed Biotech (+ 0,99 Prozent auf 10,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Frequentis (-13,80 Prozent auf 71,20 EUR), Wolford (-9,40 Prozent auf 2,70 EUR), Wienerberger (-3,43 Prozent auf 24,24 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 99,50 EUR) und Palfinger (-3,21 Prozent auf 34,70 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 141 744 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 38,394 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,96 erwartet. Mit 7,46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 28,20 1,81% AMAG
AT & S (AT&S) 100,00 -2,72% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 98,00 -2,00% Erste Group Bank AG
Frequentis 70,00 -15,25% Frequentis
Marinomed Biotech AG 10,00 -0,99% Marinomed Biotech AG
OMV AG 61,05 1,67% OMV AG
Palfinger AG 35,00 -2,37% Palfinger AG
Rosenbauer 59,00 0,68% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 34,75 1,16% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 94,10 2,51% STRABAG SE
Wienerberger AG 24,28 -3,27% Wienerberger AG
Wolford AG 2,70 -9,40% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,54 -1,12% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 919,40 -0,54%

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