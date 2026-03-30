Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag

Am Montag steht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent im Minus bei 2 618,23 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,050 Prozent auf 2 617,41 Punkte an der Kurstafel, nach 2 618,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 601,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 627,22 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 840,18 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 2 644,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 2 097,75 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,50 Prozent abwärts. 2 907,38 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 3,57 Prozent auf 2,90 EUR), CA Immobilien (+ 3,13 Prozent auf 23,72 EUR), Frequentis (+ 3,06 Prozent auf 74,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 36,05 EUR) und CPI Europe (+ 2,63 Prozent auf 15,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Andritz (-4,49 Prozent auf 59,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,40 Prozent auf 5,12 EUR), FACC (-2,26 Prozent auf 12,98 EUR), Raiffeisen (-2,02 Prozent auf 35,84 EUR) und voestalpine (-1,63 Prozent auf 37,48 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 225 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Mit 6,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at