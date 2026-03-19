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WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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Kursverlauf 19.03.2026 09:29:13

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime startet im Minus

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime startet im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstag.

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 1,22 Prozent auf 2 661,87 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,022 Prozent auf 2 694,16 Punkte an der Kurstafel, nach 2 694,74 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 657,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 694,53 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,67 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 19.02.2026, den Wert von 2 877,32 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 19.12.2025, mit 2 596,64 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 176,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,140 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 588,71 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit ZUMTOBEL (+ 1,22 Prozent auf 4,15 EUR), Flughafen Wien (+ 1,18 Prozent auf 51,60 EUR), FACC (+ 1,08 Prozent auf 14,92 EUR), Semperit (+ 0,13 Prozent auf 14,86 EUR) und Polytec (+ 0,00 Prozent auf 3,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Schoeller-Bleckmann (-6,42 Prozent auf 33,55 EUR), Wolford (-5,84 Prozent auf 2,90 EUR), Addiko Bank (-4,91 Prozent auf 25,20 EUR), Lenzing (-4,38 Prozent auf 20,75 EUR) und Warimpex (-4,08 Prozent auf 0,47 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 66 093 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 36,491 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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