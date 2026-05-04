Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Verluste

Am Montag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,39 Prozent leichter bei 2 854,28 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 865,81 Punkte an der Kurstafel, nach 2 865,52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 891,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 854,08 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 706,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, notierte der ATX Prime bei 2 853,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 085,62 Punkten berechnet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,38 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 953,91 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 3,46 Prozent auf 4,19 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,99 Prozent auf 96,60 EUR), Lenzing (+ 1,94 Prozent auf 23,70 EUR), OMV (+ 1,75 Prozent auf 61,20 EUR) und Semperit (+ 1,68 Prozent auf 15,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), Marinomed Biotech (-3,10 Prozent auf 12,50 EUR), Raiffeisen (-3,02 Prozent auf 45,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,38 Prozent auf 78,10 EUR) und voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,88 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 137 419 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,588 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Warimpex-Aktie hat mit 6,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at