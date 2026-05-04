AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance 04.05.2026 12:26:55

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Verluste

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Verluste

Am Montag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,39 Prozent leichter bei 2 854,28 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 865,81 Punkte an der Kurstafel, nach 2 865,52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 891,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 854,08 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 706,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, notierte der ATX Prime bei 2 853,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2 085,62 Punkten berechnet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,38 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 953,91 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 3,46 Prozent auf 4,19 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,99 Prozent auf 96,60 EUR), Lenzing (+ 1,94 Prozent auf 23,70 EUR), OMV (+ 1,75 Prozent auf 61,20 EUR) und Semperit (+ 1,68 Prozent auf 15,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), Marinomed Biotech (-3,10 Prozent auf 12,50 EUR), Raiffeisen (-3,02 Prozent auf 45,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,38 Prozent auf 78,10 EUR) und voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,88 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 137 419 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,588 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Warimpex-Aktie hat mit 6,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG

mehr Analysen
13.03.26 Mayr-Melnhof Karton neutral Erste Group Bank
11.12.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
21.08.25 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
12.05.25 Mayr-Melnhof Karton neutral Erste Group Bank
06.05.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 97,60 4,05% AT & S (AT&S)
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,38 -1,41% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 93,50 -0,74% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 23,55 1,29% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 11,50 -10,85% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 77,80 -2,75% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 60,85 1,16% OMV AG
Polytec 4,22 4,20% Polytec
Raiffeisen 44,94 -3,15% Raiffeisen
Semperit AG Holding 15,00 0,67% Semperit AG Holding
voestalpine AG 42,12 -4,05% voestalpine AG
Warimpex 0,51 0,00% Warimpex
Wolford AG 2,90 -2,68% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 836,62 -1,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen