Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,31 Prozent tiefer bei 2 981,79 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,013 Prozent auf 3 052,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 052,27 Punkten am Vortag.

Bei 3 055,44 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 981,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3 081,43 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Wert von 3 282,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 459,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,17 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 5,01 Prozent auf 3,98 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Wienerberger (+ 1,00 Prozent auf 15,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR) und Verbund (+ 0,71 Prozent auf 70,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Raiffeisen (-6,37 Prozent auf 54,35 EUR), Lenzing (-4,77 Prozent auf 9,18 EUR), AT S (AT&S) (-4,04 Prozent auf 92,70 EUR), Erste Group Bank (-3,57 Prozent auf 105,20 EUR) und Semperit (-3,44 Prozent auf 14,05 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 253 555 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,235 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at