Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge

Am Donnerstagabend zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,67 Prozent schwächer bei 3 195,97 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,031 Prozent tiefer bei 3 249,26 Punkten, nach 3 250,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 249,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 181,88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,548 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 311,48 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 3 183,43 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 2 331,68 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 20,23 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 3,75 Prozent auf 69,20 EUR), UBM Development (+ 3,23 Prozent auf 16,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,89 Prozent auf 17,22 EUR), Wienerberger (+ 1,80 Prozent auf 15,85 EUR) und DO (+ 1,75 Prozent auf 198,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-11,94 Prozent auf 177,00 EUR), Wolford (-2,75 Prozent auf 2,12 EUR), Verbund (-2,64 Prozent auf 64,65 EUR), Andritz (-2,43 Prozent auf 80,20 EUR) und Rosenbauer (-2,26 Prozent auf 60,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 624 507 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at