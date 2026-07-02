Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verliert zum Handelsstart

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 3 140,13 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,041 Prozent stärker bei 3 143,44 Punkten, nach 3 142,14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 145,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 132,58 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,413 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.06.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 034,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2 706,98 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 215,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,13 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Flughafen Wien (+ 2,39 Prozent auf 51,40 EUR), voestalpine (+ 1,83 Prozent auf 41,28 EUR), OMV (+ 1,37 Prozent auf 55,60 EUR), Polytec (+ 0,86 Prozent auf 4,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,62 Prozent auf 64,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil ZUMTOBEL (-4,68 Prozent auf 3,87 EUR), Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,98 Prozent auf 189,00 EUR), Frequentis (-2,14 Prozent auf 59,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,57 Prozent auf 75,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 428 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 45,482 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at