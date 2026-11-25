ATX Prime
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|Index-Performance im Blick
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25.11.2026 12:26:53
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,11 Prozent schwächer bei 3 018,47 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 3 052,66 Punkten, nach 3 052,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 011,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 055,44 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,891 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 081,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 282,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 459,32 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,55 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 5,54 Prozent auf 4,00 EUR), Wienerberger (+ 4,33 Prozent auf 15,66 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,97 Prozent auf 98,50 EUR), AMAG (+ 1,82 Prozent auf 33,60 EUR) und Rosenbauer (+ 1,53 Prozent auf 53,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-2,76 Prozent auf 56,45 EUR), UBM Development (-2,57 Prozent auf 13,25 EUR), BAWAG (-2,49 Prozent auf 156,80 EUR), OMV (-2,20 Prozent auf 66,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,16 Prozent auf 3,17 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 166 247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,235 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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