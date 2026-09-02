Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
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02.09.2026 15:58:49
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag schwächer
Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0,04 Prozent auf 3 320,13 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent tiefer bei 3 321,44 Punkten, nach 3 321,50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3 338,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 300,10 Punkten erreichte.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0,466 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 3 181,80 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 02.06.2026, mit 3 034,56 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2 290,50 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,90 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 363,45 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 4,65 Prozent auf 4,50 EUR), Semperit (+ 2,66 Prozent auf 17,35 EUR), AMAG (+ 1,85 Prozent auf 27,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,58 Prozent auf 17,98 EUR) und CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-9,02 Prozent auf 2,22 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,51 Prozent auf 30,20 EUR), Addiko Bank (-2,70 Prozent auf 25,20 EUR), EVN (-2,05 Prozent auf 28,65 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,00 Prozent auf 4,41 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 178 422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,119 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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