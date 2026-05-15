Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,08 Prozent tiefer bei 2 898,02 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 929,70 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 929,63 Punkte).

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 930,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 893,04 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,461 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2 910,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der ATX Prime auf 2 799,35 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 215,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,70 EUR), Warimpex (+ 5,81 Prozent auf 0,51 EUR), Frequentis (+ 3,75 Prozent auf 71,90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,89 Prozent auf 5,70 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2,56 Prozent auf 10,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-4,38 Prozent auf 100,40 EUR), Wienerberger (-3,37 Prozent auf 22,34 EUR), voestalpine (-3,07 Prozent auf 44,78 EUR), Rosenbauer (-3,01 Prozent auf 58,00 EUR) und Palfinger (-2,66 Prozent auf 34,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 530 357 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,656 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,98 erwartet. Mit 7,33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at