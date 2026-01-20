voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime im Blick 20.01.2026 17:59:27

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsende in Rot

Der ATX Prime notierte am Abend im Minus.

Zum Handelsende sank der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,32 Prozent auf 2 665,33 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,027 Prozent auf 2 700,16 Punkte an der Kurstafel, nach 2 700,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 700,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 638,17 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 596,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 305,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 894,78 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,270 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Zähler.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 0,85 Prozent auf 47,30 EUR), DO (+ 0,74 Prozent auf 203,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,68) Prozent auf 36,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,48 Prozent auf 31,40 EUR) und BAWAG (+ 0,29 Prozent auf 136,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-4,47 Prozent auf 18,15 EUR), Wienerberger (-3,88 Prozent auf 26,78 EUR), Lenzing (-3,55 Prozent auf 24,45 EUR), Addiko Bank (-3,49 Prozent auf 24,90 EUR) und Semperit (-3,37 Prozent auf 12,60 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 368 659 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
17.11.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 OMV buy Baader Bank
17.10.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 24,00 -3,61% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 36,90 0,41% AT & S (AT&S)
BAWAG 136,20 -0,22% BAWAG
DO & CO 201,00 -0,99% DO & CO
Erste Group Bank AG 102,90 -0,77% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,70 1,47% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 24,45 0,00% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 18,20 0,28% Marinomed Biotech AG
OMV AG 48,56 0,54% OMV AG
Raiffeisen 36,26 -2,05% Raiffeisen
Rosenbauer 47,00 -0,63% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 30,60 -2,55% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 12,84 1,90% Semperit AG Holding
voestalpine AG 38,70 1,36% voestalpine AG
Wienerberger AG 27,28 1,87% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 660,02 -0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen halten an: ATX und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte leicht im Minus. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen