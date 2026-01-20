voestalpine Aktie
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsende in Rot
Zum Handelsende sank der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,32 Prozent auf 2 665,33 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,027 Prozent auf 2 700,16 Punkte an der Kurstafel, nach 2 700,88 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 700,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 638,17 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 596,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 305,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 894,78 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,270 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Zähler.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 0,85 Prozent auf 47,30 EUR), DO (+ 0,74 Prozent auf 203,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,68) Prozent auf 36,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,48 Prozent auf 31,40 EUR) und BAWAG (+ 0,29 Prozent auf 136,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-4,47 Prozent auf 18,15 EUR), Wienerberger (-3,88 Prozent auf 26,78 EUR), Lenzing (-3,55 Prozent auf 24,45 EUR), Addiko Bank (-3,49 Prozent auf 24,90 EUR) und Semperit (-3,37 Prozent auf 12,60 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 368 659 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Analysen zu OMV AG
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
