Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start im Minus

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,21 Prozent auf 3 223,64 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 3 230,43 Punkte an der Kurstafel, nach 3 230,33 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 222,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 231,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 4,45 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.05.2026, den Stand von 2 905,73 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 2 694,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 185,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 231,82 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 7,54 Prozent auf 0,53 EUR), Lenzing (+ 4,31 Prozent auf 29,05 EUR), Flughafen Wien (+ 1,41 Prozent auf 50,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,30 Prozent auf 93,80 EUR) und Palfinger (+ 1,15 Prozent auf 35,15 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen UNIQA Insurance (-3,69 Prozent auf 17,22 EUR), Wolford (-3,17 Prozent auf 2,44 EUR), Polytec (-1,78 Prozent auf 4,42 EUR), Rosenbauer (-1,32 Prozent auf 59,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,08 Prozent auf 5,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 49 653 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,084 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at