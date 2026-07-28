Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start leichter

Der ATX Prime bewegt sich am zweiten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 3 121,71 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent höher bei 3 131,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 131,42 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 138,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 118,56 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 3 152,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 858,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 289,18 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,44 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 1,61 Prozent auf 63,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,57 Prozent auf 32,40 EUR), Wienerberger (+ 1,18 Prozent auf 20,66 EUR), Telekom Austria (+ 1,00 Prozent auf 10,10 EUR) und STRABAG SE (+ 0,97 Prozent auf 82,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Lenzing (-18,45 Prozent auf 19,94 EUR), AT S (AT&S) (-2,63 Prozent auf 133,40 EUR), Palfinger (-2,42 Prozent auf 32,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 29,95 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,33 Prozent auf 81,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 62 527 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 44,706 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,25 Prozent.

Redaktion finanzen.at