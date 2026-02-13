Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX aktuell
|
13.02.2026 17:58:40
Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt schlussendlich ab
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,44 Prozent leichter bei 5 622,58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 168,140 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 5 705,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 704,88 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 565,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 705,05 Zählern.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,762 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, lag der ATX noch bei 5 410,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4 901,81 Punkten auf. Der ATX lag vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 4 026,73 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,06 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 4,85 Prozent auf 209,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,82 Prozent auf 15,64 EUR), STRABAG SE (+ 1,46 Prozent auf 90,20 EUR), PORR (+ 1,06 Prozent auf 38,15 EUR) und Lenzing (+ 0,91 Prozent auf 27,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Erste Group Bank (-4,05 Prozent auf 102,00 EUR), Verbund (-3,31 Prozent auf 58,40 EUR), EVN (-2,36 Prozent auf 28,90 EUR), BAWAG (-1,95 Prozent auf 130,90 EUR) und Raiffeisen (-1,66 Prozent auf 41,40 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 582 083 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,787 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im ATX hat die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
