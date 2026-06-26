Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX-Performance im Fokus
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26.06.2026 12:26:47
Angespannte Stimmung in Wien: ATX verbucht am Mittag Abschläge
Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,00 Prozent auf 6 423,38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 178,947 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,153 Prozent auf 6 478,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6 488,55 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 478,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 401,14 Punkten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,58 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 26.05.2026, den Wert von 6 099,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der ATX mit 5 366,90 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wurde der ATX mit 4 357,73 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,02 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 0,64 Prozent auf 23,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,63 Prozent auf 31,90 EUR), Raiffeisen (+ 0,54 Prozent auf 55,45 EUR), EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,20 EUR) und Verbund (+ 0,27 Prozent auf 55,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-5,00 Prozent auf 190,00 EUR), Lenzing (-2,57 Prozent auf 24,65 EUR), voestalpine (-2,41 Prozent auf 42,14 EUR), Andritz (-2,17 Prozent auf 76,60 EUR) und PORR (-1,85 Prozent auf 45,15 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 115 477 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,706 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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