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08.06.2026 15:59:17
Angespannte Stimmung in Wien: ATX verbucht Verluste
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,14 Prozent leichter bei 6 014,89 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 171,544 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent leichter bei 6 083,96 Punkten, nach 6 084,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 083,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 936,63 Punkten erreichte.
ATX seit Jahresbeginn
Der ATX lag vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 5 883,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 5 403,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 448,98 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,39 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,70 Prozent auf 136,80 EUR), PORR (+ 0,91 Prozent auf 38,80 EUR), Palfinger (+ 0,30 Prozent auf 33,40 EUR), BAWAG (+ 0,07 Prozent auf 150,90 EUR) und Andritz (+ 0,00 Prozent auf 76,40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen OMV (-6,39 Prozent auf 59,35 EUR), CA Immobilien (-2,86 Prozent auf 22,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,68 Prozent auf 34,45 EUR), Wienerberger (-2,68 Prozent auf 23,24 EUR) und voestalpine (-2,54 Prozent auf 46,00 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 236 512 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,54 erwartet. Mit 7,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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