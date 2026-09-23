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Marktbericht 23.09.2026 17:58:53

Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert zum Ende des Mittwochshandels

Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert zum Ende des Mittwochshandels

Der Handel in Wien verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Letztendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 6 908,28 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 195,110 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 6 921,19 Punkten, nach 6 920,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 897,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 018,45 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 631,80 Punkten auf. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 6 545,85 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 23.09.2025, mit 4 641,44 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 29,08 Prozent. Bei 7 018,45 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 1,50 Prozent auf 64,25 EUR), Lenzing (+ 1,19 Prozent auf 21,20 EUR), Verbund (+ 0,89 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 0,85 Prozent auf 71,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,83 Prozent auf 121,80 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil PORR (-7,82 Prozent auf 32,40 EUR), Wienerberger (-2,54 Prozent auf 17,65 EUR), STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR), DO (-1,68 Prozent auf 187,40 EUR) und BAWAG (-1,50 Prozent auf 177,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 353 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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DO & CO 187,40 -1,68% DO & CO
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PORR AG 32,40 -7,82% PORR AG
Raiffeisen 64,25 1,50% Raiffeisen
STRABAG SE 105,40 -1,86% STRABAG SE
Verbund AG 62,65 0,89% Verbund AG
Wienerberger AG 17,65 -2,54% Wienerberger AG

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ATX 6 908,28 -0,17%

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