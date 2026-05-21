Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich zum Start schwächer

Am Donnerstag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,29 Prozent schwächer bei 5 887,24 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,007 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent tiefer bei 5 903,67 Punkten, nach 5 904,09 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 884,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 909,81 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,486 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, einen Stand von 5 852,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 5 807,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 422,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 1,56 Prozent auf 29,25 EUR), Lenzing (+ 1,45 Prozent auf 24,45 EUR), DO (+ 0,54 Prozent auf 184,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,35 Prozent auf 46,26 EUR) und PORR (+ 0,29 Prozent auf 34,20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-4,49 Prozent auf 32,95 EUR), AT S (AT&S) (-3,44 Prozent auf 112,20 EUR), Palfinger (-1,76 Prozent auf 33,40 EUR), Wienerberger (-0,88 Prozent auf 22,50 EUR) und CA Immobilien (-0,78 Prozent auf 25,35 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 37,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 7,17 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at