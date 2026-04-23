Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der ATX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 5 800,47 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 166,795 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 5 809,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 809,61 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 779,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 810,70 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,63 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 5 260,52 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 23.01.2026, mit 5 519,17 Punkten bewertet. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 4 012,25 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,38 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 972,19 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 1,78 Prozent auf 37,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,47 Prozent auf 89,50 EUR), OMV (+ 1,04 Prozent auf 58,50 EUR), BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 152,10 EUR) und Wienerberger (+ 0,32 Prozent auf 25,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Erste Group Bank (-1,43 Prozent auf 99,95 EUR), voestalpine (-1,29 Prozent auf 42,74 EUR), Raiffeisen (-1,27 Prozent auf 43,40 EUR), DO (-1,24 Prozent auf 175,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,89 Prozent auf 15,64 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 330 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,734 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at