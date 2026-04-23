voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX-Performance im Fokus
|
23.04.2026 09:29:36
Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels leichter
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 5 800,47 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 166,795 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 5 809,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 809,61 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 779,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 810,70 Punkten lag.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,63 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 5 260,52 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 23.01.2026, mit 5 519,17 Punkten bewertet. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 4 012,25 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,38 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 972,19 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 1,78 Prozent auf 37,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,47 Prozent auf 89,50 EUR), OMV (+ 1,04 Prozent auf 58,50 EUR), BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 152,10 EUR) und Wienerberger (+ 0,32 Prozent auf 25,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Erste Group Bank (-1,43 Prozent auf 99,95 EUR), voestalpine (-1,29 Prozent auf 42,74 EUR), Raiffeisen (-1,27 Prozent auf 43,40 EUR), DO (-1,24 Prozent auf 175,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,89 Prozent auf 15,64 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 330 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,734 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
24.04.26
|Börse Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.04.26
|Wiener Börse-Handel So steht der ATX mittags (finanzen.at)
|
24.04.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.04.26
|Freitagshandel in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.04.26