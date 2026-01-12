UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

ATX im Blick 12.01.2026 09:29:47

Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter

Der ATX fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:13 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,17 Prozent auf 5 393,83 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 157,849 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 5 403,40 Punkten in den Handel, nach 5 403,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 410,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 391,92 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 103,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 3 651,51 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 32,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,23 Prozent auf 32,90 EUR), STRABAG SE (+ 0,50 Prozent auf 81,20 EUR), Lenzing (+ 0,42 Prozent auf 24,10 EUR) und OMV (+ 0,41 Prozent auf 48,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,05 Prozent auf 66,10 EUR), EVN (-0,89 Prozent auf 27,90 EUR), Raiffeisen (-0,69 Prozent auf 37,40 EUR), UNIQA Insurance (-0,64 Prozent auf 15,44 EUR) und voestalpine (-0,50 Prozent auf 39,58 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 156 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,001 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AG

Analysen zu Erste Group Bank AG

09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 32,90 1,23% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 102,90 -0,10% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,90 -0,89% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 24,05 0,21% Lenzing AG
OMV AG 48,90 0,41% OMV AG
Österreichische Post AG 31,90 0,16% Österreichische Post AG
Raiffeisen 37,40 -0,69% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 32,45 2,85% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 81,10 0,37% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 15,44 -0,64% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 66,10 -1,05% Vienna Insurance
voestalpine AG 39,70 -0,20% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 396,13 -0,13%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

