Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter

Um 09:13 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,17 Prozent auf 5 393,83 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 157,849 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 5 403,40 Punkten in den Handel, nach 5 403,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 410,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 391,92 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 103,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 3 651,51 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 32,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,23 Prozent auf 32,90 EUR), STRABAG SE (+ 0,50 Prozent auf 81,20 EUR), Lenzing (+ 0,42 Prozent auf 24,10 EUR) und OMV (+ 0,41 Prozent auf 48,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,05 Prozent auf 66,10 EUR), EVN (-0,89 Prozent auf 27,90 EUR), Raiffeisen (-0,69 Prozent auf 37,40 EUR), UNIQA Insurance (-0,64 Prozent auf 15,44 EUR) und voestalpine (-0,50 Prozent auf 39,58 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 156 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,001 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

