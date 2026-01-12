UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|ATX im Blick
|
12.01.2026 09:29:47
Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter
Um 09:13 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,17 Prozent auf 5 393,83 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 157,849 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 5 403,40 Punkten in den Handel, nach 5 403,24 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 410,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 391,92 Punkten erreichte.
ATX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 103,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 666,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 3 651,51 Punkten auf.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,85 Prozent auf 32,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,23 Prozent auf 32,90 EUR), STRABAG SE (+ 0,50 Prozent auf 81,20 EUR), Lenzing (+ 0,42 Prozent auf 24,10 EUR) und OMV (+ 0,41 Prozent auf 48,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,05 Prozent auf 66,10 EUR), EVN (-0,89 Prozent auf 27,90 EUR), Raiffeisen (-0,69 Prozent auf 37,40 EUR), UNIQA Insurance (-0,64 Prozent auf 15,44 EUR) und voestalpine (-0,50 Prozent auf 39,58 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 156 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,001 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Erste Group Bank AG
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|02.08.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|32,90
|1,23%
|Erste Group Bank AG
|102,90
|-0,10%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,90
|-0,89%
|Lenzing AG
|24,05
|0,21%
|OMV AG
|48,90
|0,41%
|Österreichische Post AG
|31,90
|0,16%
|Raiffeisen
|37,40
|-0,69%
|Schoeller-Bleckmann
|32,45
|2,85%
|STRABAG SE
|81,10
|0,37%
|UNIQA Insurance AG
|15,44
|-0,64%
|Vienna Insurance
|66,10
|-1,05%
|voestalpine AG
|39,70
|-0,20%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 396,13
|-0,13%