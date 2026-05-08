STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Index im Blick
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08.05.2026 09:29:15
Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,91 Prozent tiefer bei 5 887,28 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,899 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,040 Prozent auf 5 939,02 Punkte an der Kurstafel, nach 5 941,42 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 887,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 939,02 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 665,08 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 5 665,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der ATX noch bei 4 293,75 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,01 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 018,30 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0,75 Prozent auf 33,75 EUR), Verbund (+ 0,42 Prozent auf 60,20 EUR), OMV (+ 0,25 Prozent auf 60,40 EUR), STRABAG SE (+ 0,11 Prozent auf 93,20 EUR) und Raiffeisen (-0,30 Prozent auf 45,86 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil CA Immobilien (-3,90 Prozent auf 25,90 EUR), Erste Group Bank (-2,35 Prozent auf 97,60 EUR), DO (-1,42 Prozent auf 181,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,39 Prozent auf 99,00 EUR) und Wienerberger (-1,31 Prozent auf 25,64 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,374 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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