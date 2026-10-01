Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start schwächer

Um 09:10 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent auf 6 812,19 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 196,271 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 6 850,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 856,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 850,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 791,76 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,91 Prozent abwärts. Der ATX lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 6 758,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der ATX noch bei 6 386,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der ATX bei 4 699,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27,29 Prozent nach oben. Bei 7 043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,74 Prozent auf 208,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,76 Prozent auf 65,90 EUR), DO (+ 0,53 Prozent auf 188,40 EUR), PORR (+ 0,31 Prozent auf 32,30 EUR) und Wienerberger (+ 0,06 Prozent auf 17,07 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-9,62 Prozent auf 18,80 EUR), Palfinger (-2,37 Prozent auf 26,80 EUR), OMV (-2,10 Prozent auf 69,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,56 Prozent auf 69,60 EUR) und Raiffeisen (-1,45 Prozent auf 61,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 63 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at