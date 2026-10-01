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Kursentwicklung 01.10.2026 09:28:57

Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start schwächer

Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start schwächer

Der ATX notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:10 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent auf 6 812,19 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 196,271 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 6 850,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 856,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 850,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 791,76 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,91 Prozent abwärts. Der ATX lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 6 758,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der ATX noch bei 6 386,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der ATX bei 4 699,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27,29 Prozent nach oben. Bei 7 043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,74 Prozent auf 208,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,76 Prozent auf 65,90 EUR), DO (+ 0,53 Prozent auf 188,40 EUR), PORR (+ 0,31 Prozent auf 32,30 EUR) und Wienerberger (+ 0,06 Prozent auf 17,07 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-9,62 Prozent auf 18,80 EUR), Palfinger (-2,37 Prozent auf 26,80 EUR), OMV (-2,10 Prozent auf 69,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,56 Prozent auf 69,60 EUR) und Raiffeisen (-1,45 Prozent auf 61,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 63 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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