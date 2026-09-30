Angespannte Stimmung in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,80 Prozent leichter bei 6 879,16 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 198,623 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6 934,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 934,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 875,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 965,98 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,949 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 6 786,58 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 464,20 Punkten. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 4 636,01 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 28,54 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell EVN (+ 1,92 Prozent auf 29,15 EUR), Lenzing (+ 1,71 Prozent auf 20,80 EUR), Verbund (+ 1,09 Prozent auf 65,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,28 Prozent auf 70,80 EUR) und Andritz (+ 0,12 Prozent auf 84,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Palfinger (-7,57 Prozent auf 28,10 EUR), AT S (AT&S) (-5,79 Prozent auf 203,50 EUR), Vienna Insurance (-1,64 Prozent auf 65,80 EUR), CA Immobilien (-1,57 Prozent auf 22,00 EUR) und Raiffeisen (-1,20 Prozent auf 61,90 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 153 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 49,100 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,64 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at