Angespannte Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,62 Prozent tiefer bei 6 366,49 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 178,317 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 6 408,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 406,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 6 357,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 417,43 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Der ATX stand vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 6 148,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 270,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 4 418,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,96 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 0,64 Prozent auf 172,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,62 Prozent auf 64,70 EUR), EVN (+ 0,34 Prozent auf 29,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,09 Prozent auf 115,80 EUR) und OMV (+ 0,00 Prozent auf 54,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-3,47 Prozent auf 22,82 EUR), AT S (AT&S) (-3,31 Prozent auf 186,80 EUR), DO (-2,22 Prozent auf 220,00 EUR), voestalpine (-2,05 Prozent auf 41,00 EUR) und Österreichische Post (-1,41 Prozent auf 31,40 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 639 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,939 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 6,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,39 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at