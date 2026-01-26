FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
26.01.2026 12:27:11
Angespannte Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell
Am Montag fällt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,04 Prozent auf 2 739,44 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 2 740,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 740,61 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 724,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2 744,85 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der ATX Prime bei 2 604,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2 331,75 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Stand von 1 917,44 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,06 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 757,69 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 5,56 Prozent auf 3,04 EUR), Vienna Insurance (+ 1,87 Prozent auf 65,30 EUR), EVN (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,47 Prozent auf 55,20 EUR) und BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 137,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil PORR (-3,57 Prozent auf 33,75 EUR), Palfinger (-2,16 Prozent auf 36,20 EUR), Addiko Bank (-2,08 Prozent auf 23,50 EUR), FACC (-2,08 Prozent auf 11,32 EUR) und Polytec (-1,80 Prozent auf 3,81 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 140 026 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,865 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
