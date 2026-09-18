Angespannte Stimmung in Zürich: Das macht der SPI nachmittags

Heute ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 19 606,41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,409 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,237 Prozent tiefer bei 19 648,00 Punkten in den Handel, nach 19 694,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 19 590,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 737,69 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,401 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 161,57 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 19 463,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 750,21 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,48 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 9,91 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (+ 7,41 Prozent auf 20,30 CHF), Schlatter Industries (+ 4,55 Prozent auf 18,40 CHF), ams-OSRAM (+ 4,31 Prozent auf 17,41 CHF) und DocMorris (+ 3,37 Prozent auf 10,75 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Rieter (-5,68 Prozent auf 2,33 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,47 Prozent auf 0,15 CHF), Vetropack A (-4,46 Prozent auf 19,92 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,61 Prozent auf 4,80 CHF) und Medartis (-2,88 Prozent auf 84,20 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 6 376 924 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310,784 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at