MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Marktbericht 18.09.2026 15:58:50

Angespannte Stimmung in Zürich: Das macht der SPI nachmittags

Angespannte Stimmung in Zürich: Das macht der SPI nachmittags

Heute ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 19 606,41 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,409 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,237 Prozent tiefer bei 19 648,00 Punkten in den Handel, nach 19 694,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 19 590,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 737,69 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,401 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 161,57 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 19 463,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 750,21 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,48 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 9,91 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (+ 7,41 Prozent auf 20,30 CHF), Schlatter Industries (+ 4,55 Prozent auf 18,40 CHF), ams-OSRAM (+ 4,31 Prozent auf 17,41 CHF) und DocMorris (+ 3,37 Prozent auf 10,75 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Rieter (-5,68 Prozent auf 2,33 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,47 Prozent auf 0,15 CHF), Vetropack A (-4,46 Prozent auf 19,92 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,61 Prozent auf 4,80 CHF) und Medartis (-2,88 Prozent auf 84,20 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 6 376 924 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310,784 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 14,29% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 18,15 3,13% ams-OSRAM AG
Barry Callebaut AG (N) 1 174,00 -0,76% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 20,20 6,88% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 11,30 3,20% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,18 2,83% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,54 -9,20% Highlight Event and Entertainment AG
Medartis Holding AG 84,80 -2,19% Medartis Holding AG
MindMaze Therapeutics 0,15 -7,78% MindMaze Therapeutics
Rieter AG (N) 2,37 -9,20% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 386,40 -0,46% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,80 6,82% Schlatter Industries AG
UBS 43,91 -0,50% UBS
Vetropack Holding AG Act nom -A- 21,00 -2,78% Vetropack Holding AG Act nom -A-

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 514,97 -0,91%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:53 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen