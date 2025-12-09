Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Dienstagmittag im Minus

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,25 Prozent schwächer bei 2 096,97 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,134 Prozent auf 2 099,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 102,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 103,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 096,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 005,87 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 2 018,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, lag der SLI noch bei 1 945,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9,13 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,31 Prozent auf 97,16 CHF), Zurich Insurance (+ 1,18 Prozent auf 582,80 CHF), Swiss Life (+ 0,94 Prozent auf 884,60 CHF), Sandoz (+ 0,68 Prozent auf 59,30 CHF) und Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 558,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-1,65 Prozent auf 128,35 CHF), Richemont (-1,48 Prozent auf 169,40 CHF), Sonova (-1,20 Prozent auf 197,90 CHF), Holcim (-1,10 Prozent auf 75,50 CHF) und Adecco SA (-1,03 Prozent auf 21,14 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 032 476 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 263,827 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at