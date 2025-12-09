Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

SLI-Entwicklung 09.12.2025 12:27:46

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Dienstagmittag im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Dienstagmittag im Minus

Der SLI gibt sich heute schwächer.

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,25 Prozent schwächer bei 2 096,97 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,134 Prozent auf 2 099,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 102,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 103,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 096,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 005,87 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 2 018,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, lag der SLI noch bei 1 945,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9,13 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,31 Prozent auf 97,16 CHF), Zurich Insurance (+ 1,18 Prozent auf 582,80 CHF), Swiss Life (+ 0,94 Prozent auf 884,60 CHF), Sandoz (+ 0,68 Prozent auf 59,30 CHF) und Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 558,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-1,65 Prozent auf 128,35 CHF), Richemont (-1,48 Prozent auf 169,40 CHF), Sonova (-1,20 Prozent auf 197,90 CHF), Holcim (-1,10 Prozent auf 75,50 CHF) und Adecco SA (-1,03 Prozent auf 21,14 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 032 476 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 263,827 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

