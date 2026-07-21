ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Kursverlauf 21.07.2026 12:26:35

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Mittag im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Mittag im Minus

Der SLI wagt sich am Dienstagmittagnicht aus der Reserve.

Am Dienstag sinkt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 2 282,57 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,357 Prozent tiefer bei 2 274,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 282,80 Punkten am Vortag.

Bei 2 284,24 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 274,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SLI auf 2 215,34 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der SLI einen Stand von 2 120,22 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 21.07.2025, mit 1 986,05 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,12 Prozent aufwärts. 2 321,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 3,09 Prozent auf 126,90 CHF), VAT (+ 2,94 Prozent auf 686,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Logitech (+ 1,50 Prozent auf 83,84 CHF) und Galderma (+ 1,27 Prozent auf 175,15 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Schindler (-6,38 Prozent auf 252,40 CHF), Julius Bär (-3,99 Prozent auf 70,78 CHF), Lindt (-3,28 Prozent auf 9 280,00 CHF), Alcon (-2,36 Prozent auf 55,42 CHF) und Swiss Re (-1,51 Prozent auf 133,30 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 938 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 287,455 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Mit 6,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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