Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Nachmittag im Minus

Der SLI wagt sich am Dienstagnachmittagnicht aus der Reserve.

Am Dienstag sinkt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 2 160,78 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,108 Prozent tiefer bei 2 159,36 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 161,70 Punkten am Vortag.

Bei 2 164,92 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 155,64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SLI auf 2 175,41 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 029,84 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 10.02.2025, mit 2 077,26 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,456 Prozent aufwärts. 2 185,70 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 2 099,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,84 Prozent auf 8,52 CHF), Temenos (+ 2,53 Prozent auf 68,90 CHF), Richemont (+ 1,85 Prozent auf 159,65 CHF), Sika (+ 1,22 Prozent auf 157,20 CHF) und Givaudan (+ 0,98 Prozent auf 3 089,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Zurich Insurance (-2,60 Prozent auf 555,40 CHF), Sandoz (-2,06 Prozent auf 61,84 CHF), Holcim (-1,20 Prozent auf 77,66 CHF), Julius Bär (-1,06 Prozent auf 67,12 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,00 Prozent auf 188,35 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die ams-OSRAM-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 110 304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310,511 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,05 zu Buche schlagen. Mit 5,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at