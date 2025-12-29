Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI im Blick 29.12.2025 17:59:01

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Am ersten Tag der Woche agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Montag schloss der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 2 138,36 Punkten ab. In den Handel ging der SLI 0,027 Prozent höher bei 2 141,39 Punkten, nach 2 140,82 Punkten am Vortag.

Bei 2 134,82 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 145,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 078,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, betrug der SLI-Kurs 1 966,61 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bewegte sich der SLI bei 1 917,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,28 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,66 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Adecco SA (+ 2,59 Prozent auf 23,00 CHF), ams-OSRAM (+ 2,10 Prozent auf 7,79 CHF), Nestlé (+ 1,17) Prozent auf 78,74 CHF), Swisscom (+ 0,88 Prozent auf 573,50 CHF) und Sonova (+ 0,78 Prozent auf 207,40 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sandoz (-1,57 Prozent auf 57,70 CHF), Julius Bär (-1,02 Prozent auf 62,12 CHF), UBS (-0,84 Prozent auf 36,63 CHF), Logitech (-0,83 Prozent auf 81,60 CHF) und Roche (-0,58 Prozent auf 327,70 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 880 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,526 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AGmehr Nachrichten