Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SLI im Blick
|
29.12.2025 17:59:01
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI beendet den Montagshandel in der Verlustzone
Am Montag schloss der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 2 138,36 Punkten ab. In den Handel ging der SLI 0,027 Prozent höher bei 2 141,39 Punkten, nach 2 140,82 Punkten am Vortag.
Bei 2 134,82 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 145,66 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 078,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, betrug der SLI-Kurs 1 966,61 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bewegte sich der SLI bei 1 917,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,28 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,66 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Zählern.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Adecco SA (+ 2,59 Prozent auf 23,00 CHF), ams-OSRAM (+ 2,10 Prozent auf 7,79 CHF), Nestlé (+ 1,17) Prozent auf 78,74 CHF), Swisscom (+ 0,88 Prozent auf 573,50 CHF) und Sonova (+ 0,78 Prozent auf 207,40 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sandoz (-1,57 Prozent auf 57,70 CHF), Julius Bär (-1,02 Prozent auf 62,12 CHF), UBS (-0,84 Prozent auf 36,63 CHF), Logitech (-0,83 Prozent auf 81,60 CHF) und Roche (-0,58 Prozent auf 327,70 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 880 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,526 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
