Angespannte Stimmung in Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Am Mittwoch ging der SLI den Handel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 1 953,29 Punkten aus dem Mittwochshandel. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,161 Prozent tiefer bei 1 952,09 Punkten, nach 1 955,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 957,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 947,35 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,365 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, lag der SLI noch bei 1 846,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1 854,75 Punkten auf. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, bei 1 801,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,76 Prozent. Bei 1 967,36 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 4,62 Prozent auf 1,44 CHF), Sonova (+ 3,63 Prozent auf 291,50 CHF), Logitech (+ 2,81 Prozent auf 86,32 CHF), Alcon (+ 2,49 Prozent auf 82,44 CHF) und SGS SA (+ 2,29 Prozent auf 83,16 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swatch (I) (-2,11 Prozent auf 192,25 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 140,60 CHF), Swiss Life (-2,03 Prozent auf 616,40 CHF), Roche (-1,07 Prozent auf 231,90 CHF) und Novartis (-0,78 Prozent auf 93,16 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 033 845 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 249,067 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

