UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Kursentwicklung
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31.07.2026 17:58:30
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Ende des Freitagshandels nach
Letztendlich verlor der SLI im SIX-Handel 0,54 Prozent auf 2 289,83 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,508 Prozent auf 2 313,98 Punkte an der Kurstafel, nach 2 302,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 323,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 288,98 Zählern.
SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,320 Prozent. Der SLI bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 2 274,15 Punkten. Der SLI wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, einen Stand von 2 100,41 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 968,77 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,46 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 327,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sika (+ 1,11 Prozent auf 181,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,09 Prozent auf 79,52 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,88 Prozent auf 205,70 CHF), Sonova (+ 0,73 Prozent auf 220,00 CHF) und Schindler (+ 0,47 Prozent auf 254,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Holcim (-2,76 Prozent auf 73,34 CHF), Galderma (-2,71 Prozent auf 175,75 CHF), Sandoz (-2,38 Prozent auf 65,76 CHF), Straumann (-1,93 Prozent auf 99,88 CHF) und Givaudan (-1,73 Prozent auf 3 230,00 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 235 585 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 309,768 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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