Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Kursverlauf
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18.09.2026 17:58:51
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach
Am Freitag verbuchte der SLI via SIX letztendlich ein Minus in Höhe von 0,93 Prozent auf 2 215,38 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,243 Prozent auf 2 230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 236,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 242,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 215,38 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,459 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SLI mit 2 297,96 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der SLI auf 2 215,73 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 987,92 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,99 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2,89 Prozent auf 612,20 CHF), Sandoz (+ 1,09 Prozent auf 68,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 80,02 CHF), Alcon (+ 0,41 Prozent auf 53,66 CHF) und Galderma (+ 0,19 Prozent auf 158,15 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swisscom (-3,43 Prozent auf 648,50 CHF), Nestlé (-2,63 Prozent auf 76,27 CHF), Amrize (-2,55 Prozent auf 31,01 CHF), Zurich Insurance (-1,81 Prozent auf 596,60 CHF) und Helvetia Baloise (-1,69 Prozent auf 221,40 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 983 289 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,649 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,15 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,58
|0,81%
|Alcon AG
|56,70
|0,04%
|Amrize
|32,76
|-1,56%
|Galderma
|167,60
|0,96%
|Helvetia Baloise Holding AG
|234,20
|-1,26%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,94
|-2,23%
|Partners Group AG
|647,80
|-0,95%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|377,40
|-0,68%
|Sandoz
|72,52
|1,60%
|Swiss Re AG
|146,80
|-0,03%
|Swisscom AG
|687,00
|-2,97%
|UBS
|43,91
|-0,50%
|VAT
|647,40
|3,25%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|631,40
|-1,53%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 215,38
|-0,93%
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