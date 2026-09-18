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Kursverlauf 18.09.2026 17:58:51

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach

Der SLI verlor heute an Boden.

Am Freitag verbuchte der SLI via SIX letztendlich ein Minus in Höhe von 0,93 Prozent auf 2 215,38 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,243 Prozent auf 2 230,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 236,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 242,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 215,38 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,459 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SLI mit 2 297,96 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der SLI auf 2 215,73 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 987,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,99 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2,89 Prozent auf 612,20 CHF), Sandoz (+ 1,09 Prozent auf 68,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 80,02 CHF), Alcon (+ 0,41 Prozent auf 53,66 CHF) und Galderma (+ 0,19 Prozent auf 158,15 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swisscom (-3,43 Prozent auf 648,50 CHF), Nestlé (-2,63 Prozent auf 76,27 CHF), Amrize (-2,55 Prozent auf 31,01 CHF), Zurich Insurance (-1,81 Prozent auf 596,60 CHF) und Helvetia Baloise (-1,69 Prozent auf 221,40 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 983 289 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,649 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,15 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,58 0,81% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,70 0,04% Alcon AG
Amrize 32,76 -1,56% Amrize
Galderma 167,60 0,96% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 234,20 -1,26% Helvetia Baloise Holding AG
Nestlé SA (Nestle) 80,94 -2,23% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 647,80 -0,95% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,40 -0,68% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 72,52 1,60% Sandoz
Swiss Re AG 146,80 -0,03% Swiss Re AG
Swisscom AG 687,00 -2,97% Swisscom AG
UBS 43,91 -0,50% UBS
VAT 647,40 3,25% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 631,40 -1,53% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 215,38 -0,93%

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