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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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SLI-Performance 07.10.2026 09:29:11

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Start nach

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt zum Start nach

Das macht der SLI morgens.

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,19 Prozent auf 2 222,05 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,308 Prozent auf 2 219,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 226,28 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 217,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 222,80 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,265 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 282,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der SLI mit 2 300,78 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 033,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,30 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Swisscom (+ 0,96 Prozent auf 633,00 CHF), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 117,90 CHF), Roche (+ 0,49 Prozent auf 351,50 CHF), Alcon (+ 0,42 Prozent auf 52,90 CHF) und Sonova (+ 0,40 Prozent auf 253,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Julius Bär (-2,30 Prozent auf 71,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,36 Prozent auf 81,46 CHF), VAT (-1,17 Prozent auf 690,00 CHF), Holcim (-0,67 Prozent auf 65,40 CHF) und UBS (-0,64 Prozent auf 40,31 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 116 165 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 297,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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