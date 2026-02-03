Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|SLI aktuell
|
03.02.2026 12:27:12
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI im Minus
Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent auf 2 145,69 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,500 Prozent fester bei 2 160,56 Punkten in den Handel, nach 2 149,81 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 164,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 145,46 Einheiten.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 143,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 008,52 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Stand von 2 065,09 Punkten.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,246 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 2,57 Prozent auf 67,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,25 Prozent auf 181,80 CHF), Logitech (+ 0,88 Prozent auf 68,82 CHF), Holcim (+ 0,44 Prozent auf 81,36 CHF) und Nestlé (+ 0,42 Prozent auf 75,83 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Adecco SA (-3,79 Prozent auf 22,32 CHF), Temenos (-2,24 Prozent auf 67,65 CHF), Sonova (-2,20 Prozent auf 204,50 CHF), Straumann (-1,78 Prozent auf 91,70 CHF) und Alcon (-1,68 Prozent auf 60,92 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 852 113 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 304,181 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
2026 weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,61 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
