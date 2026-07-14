Angespannte Stimmung in Zürich: SLI letztendlich leichter

Der SLI ging nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 2 286,15 Punkten aus dem Dienstagshandel. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,690 Prozent schwächer bei 2 272,60 Punkten, nach 2 288,38 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 287,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 264,51 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 2 187,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 131,41 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 1 972,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,28 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF), VAT (+ 3,16 Prozent auf 698,00 CHF), Julius Bär (+ 2,24 Prozent auf 74,72 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 85,48 CHF) und Swiss Re (+ 1,04 Prozent auf 136,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Alcon (-3,04 Prozent auf 54,20 CHF), Straumann (-2,26 Prozent auf 103,60 CHF), Sandoz (-2,22 Prozent auf 65,18 CHF), Logitech (-1,99 Prozent auf 81,92 CHF) und Lindt (-1,74 Prozent auf 9 315,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 199 836 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 288,832 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at