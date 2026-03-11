Swisscom Aktie
|SLI aktuell
|
11.03.2026 17:59:11
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI letztendlich schwächer
Der SLI sank im SIX-Handel schlussendlich um 1,34 Prozent auf 2 048,33 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,822 Prozent leichter bei 2 059,18 Punkten in den Handel, nach 2 076,24 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 046,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 062,61 Einheiten.
SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,095 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 152,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 088,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bewegte sich der SLI bei 2 054,04 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,77 Prozent nach unten. Bei 2 223,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 2 018,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 0,50 Prozent auf 71,68 CHF), Richemont (+ 0,04 Prozent auf 142,45 CHF), Nestlé (-0,08 Prozent auf 79,53 CHF), Kühne + Nagel International (-0,29 Prozent auf 171,65 CHF) und Swisscom (-0,35 Prozent auf 713,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sonova (-3,61 Prozent auf 193,85 CHF), Sandoz (-3,50 Prozent auf 61,20 CHF), Givaudan (-2,90 Prozent auf 2 747,00 CHF), Galderma (-2,33 Prozent auf 151,00 CHF) und Amrize (-1,82 Prozent auf 45,22 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 406 816 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 295,176 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der SLI-Werte
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
