WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

SLI aktuell 11.03.2026 17:59:11

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI letztendlich schwächer

Der SLI zeigte sich am Mittwochabend in Rot.

Der SLI sank im SIX-Handel schlussendlich um 1,34 Prozent auf 2 048,33 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,822 Prozent leichter bei 2 059,18 Punkten in den Handel, nach 2 076,24 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 046,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 062,61 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,095 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 152,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 088,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bewegte sich der SLI bei 2 054,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,77 Prozent nach unten. Bei 2 223,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 2 018,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 0,50 Prozent auf 71,68 CHF), Richemont (+ 0,04 Prozent auf 142,45 CHF), Nestlé (-0,08 Prozent auf 79,53 CHF), Kühne + Nagel International (-0,29 Prozent auf 171,65 CHF) und Swisscom (-0,35 Prozent auf 713,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sonova (-3,61 Prozent auf 193,85 CHF), Sandoz (-3,50 Prozent auf 61,20 CHF), Givaudan (-2,90 Prozent auf 2 747,00 CHF), Galderma (-2,33 Prozent auf 151,00 CHF) und Amrize (-1,82 Prozent auf 45,22 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5 406 816 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 295,176 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Amrize 49,94 -1,77% Amrize
Galderma 161,00 0,63% Galderma
Givaudan AG 3 051,00 -1,99% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 190,35 0,74% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 79,58 1,79% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 88,10 0,92% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 894,20 -0,45% Partners Group AG
Richemont 157,95 0,80% Richemont
Roche AG (Genussschein) 330,00 -1,55% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 67,82 -2,50% Sandoz
Sonova AG 215,30 -2,54% Sonova AG
Swiss Re AG 142,00 -1,49% Swiss Re AG
Swisscom AG 791,50 0,64% Swisscom AG
UBS 33,56 0,48% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 048,33 -1,34%

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

