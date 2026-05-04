Angespannte Stimmung in Zürich: SLI mittags schwächer

Der SLI zeigt sich am Montag im Minus.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,96 Prozent auf 2 080,34 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,238 Prozent auf 2 105,41 Punkte an der Kurstafel, nach 2 100,41 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 107,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 079,11 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 2 067,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bewegte sich der SLI bei 2 155,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der SLI bei 1 987,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,68 Prozent auf 78,80 CHF), Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 860,80 CHF), Sandoz (+ 0,83 Prozent auf 63,06 CHF), VAT (+ 0,45 Prozent auf 585,60 CHF) und Givaudan (+ 0,18 Prozent auf 2 790,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-3,58 Prozent auf 41,23 CHF), Kühne + Nagel International (-2,57 Prozent auf 178,00 CHF), Richemont (-1,99 Prozent auf 145,55 CHF), Helvetia Baloise (-1,78 Prozent auf 210,20 CHF) und Novartis (-1,71 Prozent auf 113,92 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 295 604 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,495 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at