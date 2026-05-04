Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance im Fokus 04.05.2026 12:26:55

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI mittags schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI mittags schwächer

Der SLI zeigt sich am Montag im Minus.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,96 Prozent auf 2 080,34 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,238 Prozent auf 2 105,41 Punkte an der Kurstafel, nach 2 100,41 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 107,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 079,11 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 2 067,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bewegte sich der SLI bei 2 155,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der SLI bei 1 987,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,68 Prozent auf 78,80 CHF), Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 860,80 CHF), Sandoz (+ 0,83 Prozent auf 63,06 CHF), VAT (+ 0,45 Prozent auf 585,60 CHF) und Givaudan (+ 0,18 Prozent auf 2 790,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-3,58 Prozent auf 41,23 CHF), Kühne + Nagel International (-2,57 Prozent auf 178,00 CHF), Richemont (-1,99 Prozent auf 145,55 CHF), Helvetia Baloise (-1,78 Prozent auf 210,20 CHF) und Novartis (-1,71 Prozent auf 113,92 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 295 604 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,495 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu VAT

mehr Nachrichten

Analysen zu VAT

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 43,36 -5,39% Amrize
Givaudan AG 3 001,00 -1,28% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 226,40 -3,08% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 187,35 -6,21% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 86,68 2,60% Logitech S.A.
Novartis AG 123,30 -2,17% Novartis AG
Partners Group AG 947,80 2,24% Partners Group AG
Richemont 158,65 -2,10% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 344,68 -0,71% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 68,04 -0,18% Sandoz
Swiss Re AG 136,85 -0,47% Swiss Re AG
UBS 36,89 -1,47% UBS
VAT 629,00 -1,13% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 081,56 -0,90%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen