Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Kursverlauf
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20.07.2026 15:59:00
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,67 Prozent tiefer bei 2 282,91 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,650 Prozent schwächer bei 2 283,42 Punkten, nach 2 298,35 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 296,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 282,50 Punkten.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 2 215,34 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 2 142,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 988,84 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 79,94 CHF), VAT (+ 0,81 Prozent auf 671,60 CHF), Richemont (+ 0,46 Prozent auf 195,10 CHF), Straumann (+ 0,40 Prozent auf 99,56 CHF) und Galderma (+ 0,09 Prozent auf 172,65 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swiss Re (-2,39 Prozent auf 135,00 CHF), Sika (-2,27 Prozent auf 154,80 CHF), Amrize (-1,85 Prozent auf 40,26 CHF), Helvetia Baloise (-1,77 Prozent auf 211,20 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,38 Prozent auf 207,40 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 497 015 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 287,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,75 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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