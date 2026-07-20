Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 20.07.2026 15:59:00

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Heute ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,67 Prozent tiefer bei 2 282,91 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,650 Prozent schwächer bei 2 283,42 Punkten, nach 2 298,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 296,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 282,50 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 2 215,34 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 2 142,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 988,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 79,94 CHF), VAT (+ 0,81 Prozent auf 671,60 CHF), Richemont (+ 0,46 Prozent auf 195,10 CHF), Straumann (+ 0,40 Prozent auf 99,56 CHF) und Galderma (+ 0,09 Prozent auf 172,65 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Swiss Re (-2,39 Prozent auf 135,00 CHF), Sika (-2,27 Prozent auf 154,80 CHF), Amrize (-1,85 Prozent auf 40,26 CHF), Helvetia Baloise (-1,77 Prozent auf 211,20 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,38 Prozent auf 207,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 497 015 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 287,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,75 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu VAT

mehr Nachrichten