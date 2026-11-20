SLI
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|SIX-Handel im Fokus
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20.11.2026 17:58:48
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Schlussendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 1,15 Prozent leichter bei 2 340,78 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,269 Prozent auf 2 361,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 368,04 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 365,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 335,52 Punkten lag.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 3,73 Prozent zurück. Der SLI wurde vor einem Monat, am 20.10.2026, mit 2 316,31 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 299,21 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 2 023,97 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,82 Prozent. Bei 2 443,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 1,42 Prozent auf 150,00 CHF), Lindt (+ 1,40 Prozent auf 8 330,00 CHF), Swisscom (+ 1,35 Prozent auf 714,50 CHF), Nestlé (+ 1,30 Prozent auf 85,55 CHF) und Schindler (+ 0,49 Prozent auf 289,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-5,67 Prozent auf 493,70 CHF), Richemont (-4,60 Prozent auf 169,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,34 CHF), Julius Bär (-3,85 Prozent auf 65,38 CHF) und UBS (-3,75 Prozent auf 36,97 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 074 959 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 346,825 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|70,06
|-3,50%
|Amrize
|35,64
|-2,54%
|Julius Bär
|70,08
|-3,68%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 930,00
|1,53%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,19
|1,25%
|Partners Group AG
|659,60
|-2,94%
|Richemont
|181,05
|-4,69%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|424,00
|-0,93%
|Schindler AG (PS)
|310,00
|0,52%
|Swiss Re AG
|160,45
|0,69%
|Swisscom AG
|771,00
|2,05%
|UBS
|39,38
|-4,37%
|VAT
|528,40
|-4,83%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
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